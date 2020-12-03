المؤتمرنت -

فلكي يمني: زلزال متوسط الشدة يضرب تركيا

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن زلزال بقوة 5 درجات ضرب صباح اليوم تركيا.



وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، بحسب مواقع الرصد الزلزالي وهيئة المساحة الجيولوجية الامريكية والتي رصدت اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 حوالي الساعة 8:45 صباحا بتوقيت صنعاء (UTC+3) زلزال متوسط الشدة بلغ 5؛درجة مركز الزلزال على مسافة حوالي 5 كيلو متر من كرتيان التركية KURTAIAN وبورتها على عمق 10 كيلومتر تحت سطح الأرض.



وأشار الشوافي إلى انه لا يوجد اي معلومات او تصريحات عن اضرار حتى الان.