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المؤتمر نت - أخصائي يحذر اليمنيين من أمراض تغيرات الطقس

أخصائي يحذر اليمنيين من أمراض تغيرات الطقس

المؤتمرنت -
أخصائي يحذر اليمنيين من أمراض تغيرات الطقس
نصح استشاري أمراض وزراعة الكلى الدكتور نجيب أبو اصبع، المواطنين اليمنيين بضرورة الانتباه والحذر من تغير الطقس والمناخ. ودعاهم للاستعداد جيداً للتغيرات من حيث نوعية الملابس، وعدم تعريض الجسم للبرد لفترات طويلة.. لأن ذلك يؤدي بحسبه للإصابة بأمراض الكلى.

وأوضح بأن البرد يؤثر على الجهاز البولي الذي يؤدي إلى تقليص عضلات الكلى، وتقليص الحالبين.. وهذه الأمراض تلاحظ كثيراً في فصل الشتاء في أيام البرد القارص. وأضاف بأن أعراض مرض البروستاتا تتضاعف لدى الرجال عند الإصابة بالبرد، ويرافق هذه الأعراض كثرة التبول في الليل.

وأشار إلى أن البرد يزيد من حدوث مرض السلس البولي وخاصة لدى الإناث فيزداد حجم البول كون الجسم لا يفقد سوائل كثيرة في الشتاء.. بسبب برودة الطقس، فيحدث الشعور بالحاجة للتبول في لحظات كثيرة على مدار اليوم.

وبحسب تصريح الدكتور أبو اصبع لـ المجلة الطبية، يؤدي البرد إلى الإصابة بالمغص الكلوي، وأي ألم في البطن ذو طبيعة تشنجية يُمكن تسميته بالمغص الكلوي.. ويأتي نتيجة لوجود حصوات في الكلى أو الإصابة بالتهابات المجاري البولية.

وللوقاية من أمراض البرد نصح الدكتور أبو اصبع “أستاذ الكلى في جامعة صنعاء” بممارسة الرياضة، وتحسين اللياقة البدنية.. من أجل تقوية مناعة الجسم بشكل عام، والاهتمام بالنظافة الشخصية والبيئة المحيطة بالفرد، لتجنب العوامل المُهيئة للمرض كالجراثيم والبكتيريا وغيرها من مُسببات الأمراض.

ويشهد الطقس في معظم المحافظات اليمنية وخاصة الجبلية موجة برد مع دخول فصل الشتاء.









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