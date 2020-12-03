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أخبار
المؤتمر نت - أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 210 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية

خروقات قوى العدوان بلغت 210 خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
خروقات قوى العدوان بلغت 210 خلال 24 ساعة
أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 210 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن الخروقات شملت 15 غارة لطيران تجسسي على شارع الخمسين والجبلية والتحيتا وحيس، وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية والجاح والتحيتا وشارع الخمسين.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت ايضاً استحداث تحصينات قتالية في حيس، و44 خرقا بقصف مدفعي لعدد 292 قذيفة، و138 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.








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