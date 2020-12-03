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المؤتمر نت - أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم عن فتح باب الترشح للمنافسة على المقاعد الدراسية المجانية الداخلية المخصصة لها في كليات المجتمع والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية للعام 2020 -2021م

التعليم الفني تفتح باب الترشح للمقاعد المجانية

المؤتمرنت -
التعليم الفني تفتح باب الترشح للمقاعد المجانية
أعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم عن فتح باب الترشح للمنافسة على المقاعد الدراسية المجانية الداخلية المخصصة لها في كليات المجتمع والمعاهد التقنية الحكومية والأهلية للعام 2020 -2021م.

وأوضح مدير البعثات والمنح الدراسية بالوزارة المهندس سمير نجمي يوسف ان باب الترشيح مستمر حتى 20 ديسمبر الجاري.

وأشار إلى أن المقاعد المجانية مخصصة لأبناء الفئات الاجتماعية المستهدفة متمثلة في أبناء الشهداء، الجرحى، اللجان الشعبية، الجيش، الأمن الأسرى والمفقودين وأحفاد بلال.

ودعا الطلاب والطالبات من الفئات المستهدفة الحاصلين على مؤهلات الثانوية العامة والثانوية المهنية وشهادة التعليم الأساسي الراغبين في التنافس التقدم والتسجيل في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط (Scholarships.mtevtye.net).

وشدد المهندس نجمي على أن التنافس على المقاعد سيكون بحسب الشروط المحددة لكل فئة.

بدورها أكدت الادارة العامة للبعثات بالوزارة أنها لن تنظر في أي طلبات فردية أو جماعية سابقة خارج نظام التنسيق الإلكتروني وأي طلبات لا تنطبق عليها شروط التقدم والترشح، وفقاً لوكالة سبأ.

وطالبت المتقدمين من الفئات المستهدفة كافة بإتباع دليل إجراءات وضوابط التسجيل المحددة للترشح للحصول على المقاعد المجانية المحددة الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط السابق.








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