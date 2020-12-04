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المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ طاهر مرشد محمد الفقية عضو المجلس المحلي بالدائرة (98) بمديرية الـعـديـن، بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة طاهر مرشد الفقية

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة طاهر مرشد الفقية
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ طاهر مرشد محمد الفقية عضو المجلس المحلي بالدائرة (98) بمديرية الـعـديـن، بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.

وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لنجل الفقيد عصام طاهر الفقية وبقية أفراد الأسرة وكافة أل الفقية بمديرية العدين محافظة إب بهذا المصاب..

ونوه أمين عام المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها لأسرة الفقية، بالأدوار الوطنية للفقيد وإسهاماته الخيرية المشهودة تجاه المجتمع وسعيه لإصلاح ذات البين، وتكريس الاستقرار في محيطه الاجتماعي وعلى مستوى المديرية والمحافظة.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “








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