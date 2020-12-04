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المؤتمر نت - حذرت خبيرة التجميل الروسية إيلينا موروزوفا، من ارتداء الأقنعة السوداء، مشيرة إلى كونها تسبب حساسية والتهابات جلدية

تحذيرات من مخاطر ارتداء الكمامات السوداء

المؤتمرنت -
تحذيرات من مخاطر ارتداء الكمامات السوداء
حذرت خبيرة التجميل الروسية إيلينا موروزوفا، من ارتداء الأقنعة السوداء، مشيرة إلى كونها تسبب حساسية والتهابات جلدية، وفقاً لوكالة "سبوتنك" الروسية.

وقالت موروزوفا "أرى الكثير من الناس في الشوارع يرتدون أقنعة سوداء، تحتوي على صبغات تسبب تفاقم الجلد. حتى المرضى أنفسهم يشكون من أن هذه الأقنعة لها رائحة كيميائية كريهة. كل هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد، لأن الصبغة السوداء تسبب حساسية شديدة.

وأضافت: وإذا كان القناع مصنوعاً ايضاً من مواد صناعية، فينبغي توخي الحذر من ارتداء هذا القناع. ونصحت باختبار الأقنعة القطنية".

ولفتت الخبيرة الروسية إلى ضرورة تغيير الأقنعة بانتظام أو غسلها جيدًا، مشيرة إلى أهمية اختيار الأقنعة الطبية التي يمكن التخلص منها وتغييرها بانتظام.

وأشارت إلى انه أصبح لدى الأطفال الآن الكثير من الأقنعة الملونة. هنا، أولاً وقبل كل شيء يجب اختيار الشركة المصنعة باهتمام كبير. إذا كان الطفل يرتدي هذا القناع لفترة طويلة دون تغيير أو غسل فهذا يؤدي إلى تفاقم حب الشباب في سن المراهقة".








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