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المؤتمر نت - جددت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تحذيرها بأن تعميم اللقاحات "لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19"

الصحة العالمية تحذر: اللقاحات لا تعني اختفاء كورونا

المؤتمرنت -
الصحة العالمية تحذر: اللقاحات لا تعني اختفاء كورونا
جددت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تحذيرها بأن تعميم اللقاحات "لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إيجابي، لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت.

وأضاف: "التقدم في اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة كوفيد-19 انتهت".

وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل، وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

وتابع: "نعلم أنها كانت سنة عصيبة، وأنها أرهقت الناس، لكن في المستشفيات التي تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها الوضع أصعب ما يمكن أن يكون".

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين، إن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحا أنها وحدها "لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب".

وسجلت دول العالم نحو 66 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو مليون و519 ألف حالة وفاة.








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