المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي القيادي المؤتمري عبدالقادر الصوفي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبد القادر عبدالله محمد الصوفي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإلى عبدالجليل اسماعيل محمد الصوفي، وكافة آل الصوفي بمدينة ذمار، في وفاة الشيخ اسماعيل محمد محمد الصوفي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والصلح بين الناس.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وسجاياه الخيّرة.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان..



إنا لله وإنا إليه راجعون..