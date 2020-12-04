السبت, 05-ديسمبر-2020 الساعة: 01:07 ص - آخر تحديث: 01:02 ص (02: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عن القزم معمر الارياني وامثاله !!
محمد الضياني
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبدالقادر عبدالله محمد الصوفي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإلى عبدالجليل اسماعيل محمد الصوفي، وكافة آل الصوفي بمدينة ذمار، في وفاة الشيخ اسماعيل محمد محمد الصوفي

الأمين العام يعزي القيادي المؤتمري عبدالقادر الصوفي

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي القيادي المؤتمري عبدالقادر الصوفي
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ عبد القادر عبدالله محمد الصوفي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإلى عبدالجليل اسماعيل محمد الصوفي، وكافة آل الصوفي بمدينة ذمار، في وفاة الشيخ اسماعيل محمد محمد الصوفي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والصلح بين الناس.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وسجاياه الخيّرة.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: كيفية علاج طنين الأذن دون أدوية
عربي ودولي: الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في 2021
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة طاهر مرشد الفقية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القيادي مثنى اليافعي
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 78 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: غداً.. بدء امتحانات المعاهد التقنية والمهنية
رياضة: نيس الفرنسي ينفصل عن مدربه فييرا
أخبار: الأرصاد يحذر السائقين من تدني الرؤية الأفقية
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف مطار صنعاء الدولي
أخبار: الشوافي يكشف حالة الطقس باليمن حتى الاثنين القادم
فنون ومنوعات: "إعدام علني" لشخص خرق تدابير كورونا
فنون ومنوعات: قتل شقيقتيه انتقاما من أمه
علوم وتقنية: أعراض غير متوقعة للسرطان لدى الرجال
عربي ودولي: كورونا.. حصيلة قياسية جديدة بأميركا.
اقتصاد: الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوع
أخبار: كورونا اليوم.. أكثر من 65 مليون إصابة عالمياً
فنون ومنوعات: عزل صحي لأسرة الفنان سمير غانم
أخبار: تصعيد مستمر بالحديدة وغارات على المحافظات
رياضة: تأهل ميلان وليل إلى دور الـ 32
رياضة: توتنهام يرافق أنتويرب إلى دور الـ32
مجتمع مدني: انطلاق ملتقى أريج الرقمي الأول بمشاركة عالمية واسعة
رياضة: أرسنال يقسو على رابيد النمساوي
فنون ومنوعات: تقهر كورونا في عمر الـ99 سنة
رياضة: سواريز يتعافى من كورونا
أخبار: الصحة العالمية: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020