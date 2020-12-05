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المؤتمر نت - اكتشف علماء في جامعة جورجيا الأمريكية عقاراً مضاداً للفيروسات، قالوا إنه سيغير "قواعد اللعبة" إلى حين توفر لقاح للمرض

خبر سار.. دواء جديد لكورونا يؤخذ بالفم

المؤتمرنت -
خبر سار.. دواء جديد لكورونا يؤخذ بالفم
اكتشف علماء في جامعة جورجيا الأمريكية عقاراً مضاداً للفيروسات، قالوا إنه سيغير "قواعد اللعبة" إلى حين توفر لقاح للمرض.

وقال الباحثون إن العقار المسمى Molnupiravir أظهر فعالية في وقف العدوى لدى الحيوانات في غضون 24 ساعة فقط بحسب قناة الحرة.

وقال المشرف على الدارسة، الدكتور ريتشارد بليمبر، لـ WSB-TV (القناة الثانية) في أتلانتا "هذا هو أول دليل على عقار متاح يؤخذ بالفم لمنع انتقال سارس-كوف 2 بسرعة. MK-4482 / EIDD-2801 يمكن أن يغير قواعد اللعبة."

وحسب الدراسة، يقلل العقار حدة الإصابة بشكل كبير، وينصح بأخذه مبكرا (بعد المصادقة عليه) لمضاعفة فاعليته.

وحاليا الدواء المضاد للفيروسات قيد التجربة في البشر، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر" الطبية.

وشدد معدو الدارسة على أن Molnupiravir لن يكون بديلا للقاح، لكنه سيقلل بشدة من انتشار العدوى.








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