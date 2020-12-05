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المؤتمر نت - كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم السبت، أن حصيلة المصابين بلغت أكثر من 66 مليونا و252 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 45 مليونا و831 ألف مريض

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66.2 مليوناً

المؤتمرنت -
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66.2 مليوناً
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم السبت، أن حصيلة المصابين بلغت أكثر من 66 مليونا و252 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 45 مليونا و831 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس نحو مليون و525 ألف وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وبحسب الإحصاءات فقد سجلت دول العالم الجمعة، زيادة محدودة مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً طفيفاً في عدد الوفيات، حيث سجلت 684 ألفا و537 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,126 حالة وفاة.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (285,550 وفاة)، والبرازيل (175,981 وفاة)، والهند (139,736 وفاة)، والمكسيك (108,863 وفاة)، وبريطانيا (60,716 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (14,772,535 اصابة)، والهند (9,608,418 اصابة)، والبرازيل (6,534,951 إصابة)، وروسيا (2,402,949 إصابة)، وفرنسا (2,268,552 إصابة).








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