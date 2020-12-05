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المؤتمر نت - قالت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة في الفيروسات التنفسية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة

هل يوفر لقاح كورونا مناعة دائمة؟

المؤتمرنت -
هل يوفر لقاح كورونا مناعة دائمة؟
قالت المجموعة العلمية الاستشارية البريطانية المتخصصة في الفيروسات التنفسية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تضمن مناعة لـ3 أشهر، ولو أنها قد تستمر لفترة أطول حسب الحالات.

وأضافت المجموعة التي تقدم استشارات للحكومة البريطانية أن "مدة المناعة الطبيعية إزاء عدوى طبيعية أو تلقيح ليست معروفة حاليا" بشكل دقيق، وفقاً لروسيا اليوم.

وذكّرت المجموعة بالإصابات المتكررة بالفيروسات بعد مرور بضعة أشهر إلى عام على التلقيح مثلما يحدث مع الإنفلوانزا الشتوية السنوية، مما يؤكد أن المناعة تضعف تدريجيا بعد فترة معينة تتباين مدتها حسب الحالات والأشخاص. وهو ما ينطبق مبدئيا حتى على اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

تجدر الإشارة إلى أن مختبرات لقاح "موديرنا" المضاد لكوفيد 19 أعلنت قبل أيام، حسب اختباراتها الأولية، أن لقاحها يضمن المناعة لمدة 90 يوما. وتعتقد هذه المختبرات أنها قد تستمر لفترة أطول تصل إلى عام، لكنها لن تحسم في الأمر قبل التأكد التام من ذلك بالمزيد من لتجارب العملية المستمرة.








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