المؤتمرنت -

حقوق الإنسان تستنكر استمرار انتهاكات العدوان باليمن

استنكرت وزارة حقوق الإنسان بشدة استمرارِ تحالف العدوان في ارتكاب الانتهاكاتِ والخُروقاتِ لاتفاقِ ستوكهولم في الحديدة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تحالف العدوان مستمر في قصف العاصمة صنعاء والمحافظات وكذا استمرار خروقاته بمحافظة الحديدة.



وجددت وزارةَ حقوقِ الإنسان مطالبة المُجتمعِ الدوليّ بإنقاذِ مبادئ وحقوقِ الإنسان والقوانين والقرارات والمُعاهداتِ ذاتِ الصِّلة من استهتار ولامبالاةِ دول العُدوانِ.



وحذرت من فقدانِ الثقة والمصداقية في كلّ ما يتعلقُ بحقوقِ الإنسان من قراراتٍ ومُعاهداتٍ واتفاقياتٍ وبروتوكولاتٍ جراءَ عدم احترامها من قبل تحالفِ العُدوان.



كما دعت وزارةُ حقوق الإنسان المجتمعَ الدوليَّ والأممَ المتحدةَ إلى الخُروج عن الصَّمتِ المُخزي الذي بات يقتل الشعبَ اليمني، وإدانة ما تقوم به دول تحالف العدوانِ من قصفٍ للأحياءِ والمساكنِ والأسواقِ وترويع المدنيينَ.



وذكِّرت وزارةُ حقوق الإنسان، الأممَ المُتحدةَ بتقاريرها التي تؤكدُ وجودَ أكبرِ كارثةٍ إنسانيةٍ جراء العدان والحصار وأن طفل يموتُ كلَّ عشرِ دقائقَ في اليمن نتيجةَ سُوءِ التغذية.



وحملت تحالفَ العُدوانِ المسؤوليةَ كاملةً إزاءَ ما يتعرَّضُ له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات.



وأكدت وزارة حقوق الإنسان التزامها بالمعايير الدوليةٍ في رصد انتهاكاتِ وجرائم تحالف العدوان وتوثيقها.