المؤتمرنت -

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66.8 مليوناً

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين تجاوزت 66 مليونا و856 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 46 مليونا و242 ألف مريض، فيما عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس نحو مليون و535 ألف وفاة.



وبحسب وسائل الإعلام، تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.



وسجلت دول العالم السبت، تراجعا محدودا مقارنة باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث سجلت 622 ألفا و903 إصابات جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,135 حالة وفاة.



ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.



وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (287,825 وفاة)، والبرازيل (176,641 وفاة)، والهند (140,216 وفاة)، والمكسيك (109,456 وفاة)، وبريطانيا (61,014 وفاة).



فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (14,983,425 اصابة)، والهند (9,644,529 اصابة)، والبرازيل (6,577,177 إصابة)، وروسيا (2,431,731 إصابة)، وفرنسا (2,281,475 إصابة).