المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي باستشهاد الاكاديمي الحميدي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة باستشهاد الدكتور خالد عبده علي الحميدي عميد كلية التربية بمحافظة الضالع نائب رئيس فرع المؤتمر بالكلية وعضو اللجنة الدائمة ، الذي تم اغتياله من قبل ايادي الغدر والارهاب.



وفي برقية العزاء - التي بعثها الامين العام لنجل الفقيد محمد خالد وإلى الأخوة سيف ومقبل وعبدالله وصالح عبده الحميدي وإلى كافة آل الحميدي- قال الامين العام إن الدكتور خالد يعد واحدا من القيادات المؤتمرية التي لها دور بارز في إرساء القيم والمفاهيم المؤتمرية بمحافظة الضالع. وأكد أنه وبرحيله فقد المؤتمر الشعبي العام قيادياً خدم الوطن والتنظيم بكل إخلاص ونزاهة وشرف.



وعبر الأمين العام اللمؤتمر باسمه شخصياً وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب الاليم .. سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

