الأحد, 06-ديسمبر-2020 الساعة: 05:57 م - آخر تحديث: 05:53 م (53: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عن القزم معمر الارياني وامثاله !!
محمد الضياني
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - تحذير جديد من الارصاد للسائقين وكبار السن

تحذير جديد من الارصاد للسائقين اليمنيين وكبار السن

المؤتمرنت -
تحذير جديد من الارصاد للسائقين اليمنيين وكبار السن
نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية، سائقي المركبات في المنحدرات الغربية والجنوبية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكّل الشابورة المائية أو الضباب.

ودعا المركز في نشرته الجوية المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة نسبياً أثناء الليل وساعات الصباح الباكر.

وتوقع المركز، أن يكون الطقس صحواً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر مع إمكانية تشكل الشابورة المائية والضباب على المنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة والمنحدرات الجنوبية.

وأشار إلى أن الطقس أثناء ساعات النهار سيكون غائماً جزئياً والفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية على المنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة وقد يصاحبها هطول أمطار متفرقة.

وفي المناطق الساحلية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع إمكانية هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وشمالية غربية على السواحل الغربية.

وحسب المركز سيكون الطقس في المناطق الصحراوية صحواً بوجه عام، والرياح معتدلة شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 7 إلى 14عقدة.

وذكر المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى، سيكون غائماً جزئياً بوجه عام والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تناول الأسبرين يمكن أن يسبب نزيفا حادا
عربي ودولي: أميركا.. مليون إصابة بكورونا منذ بداية ديسمبر
أخبار: 9 جرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة
رياضة: قادش يصدم برشلونة ويخطف ثلاث نقاط
علوم وتقنية: وصفات منزلية لعلاج هذا المرض الشائع
أخبار: حقوق الإنسان تستنكر استمرار انتهاكات العدوان باليمن
رياضة: أتلتيكو يهزم بلد الوليد ويرتقي إلى الصدارة
رياضة: بونوتشي يقود يوفنتوس لفوز على تورينو
رياضة: مانشستر يونايتد يواصل تفوقه خارج أرضه
رياضة: بايرن يحتفظ بصدارة الدوري بتعادل مع لايبزيغ
علوم وتقنية: هل يوفر لقاح كورونا مناعة دائمة؟
رياضة: ليفانتي يهزم خيتافي بثلاثية نظيفة
رياضة: إيفرتون يتعادل مع بيرنلي
رياضة: مانشستر سيتي يقفز إلى المركز الرابع بثنائية
رياضة: ريال مدريد يتغلب على إشبيلية في الليغا
فنون ومنوعات: كيف نتخلص من الكوابيس الليلية؟
عربي ودولي: كندا تتجاوز عتبة 400 ألف إصابة بكورونا
أخبار: 113 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الصحة العالمية: لا تتهاونوا بالتدابير الاحترازية
علوم وتقنية: فوائد الموز “أبو نقطة”يكشفها خبير عالمي
أخبار: نصائح تساعد بتسريع الشفاء من نزلات البرد
رياضة: مرسيليا يرتقي للوصافة بفوزه على نيم
أخبار: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66.2 مليوناً
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب بعد تحقيق مكاسب كبيرة
أخبار: غارات على 4 محافظات وخرق هدنة الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020