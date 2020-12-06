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المؤتمر نت - حالة شوارع العاصمة صنعاء بسبب انتشار الحفر والمطبات التي تعيق انسياب حركة السير فضلاً عما تسببه من أضرار وحوادث للسيارات

لجنة برلمانية تتقصى ميدانياً حفريات الشوراع

المؤتمرنت -
لجنة برلمانية تتقصى ميدانياً حفريات الشوراع
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والأنشطة الاستثمارية في قطاع المعادن والتشريعات المنظمة للقطاع..

وأقر المجلس تأجيل البت في التقرير إلى حين حضور الوزير المختص للالتزام بالتوصيات الواردة في التقرير.

وخلال الجلسة تطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم للقضايا العامة إلى حالة شوارع العاصمة صنعاء بسبب انتشار الحفر والمطبات التي تعيق انسياب حركة السير فضلاً عما تسببه من أضرار وحوادث للسيارات والمركبات، نتيجة عدم إجراء الترميم والصيانة الدورية للشوارع والطرقات.

ولفت النواب إلى حجم معاناة المواطنين أثناء هطول الأمطار وما يترتب من أضرار للسيول في الشوارع والتي لا يراعى فيها مقاومة العديد من العوامل والظروف.

وحث نواب الشعب، أمانة العاصمة ومحافظي المحافظات على إجراء الصيانة الدورية وإصلاح الشوارع وردم الحفر في الأوقات التي لا تشهد ازدحاماً في حركة السير .

كما أكدوا أهمية التنسيق بين الجهات الخدمية أثناء إجراء صيانة الشوارع والطرقات العامة ومراعاة ذلك عند التخطيط للشوارع الجديدة مستقبلاً.

وكلف المجلس لجنة الخدمات بالنزول الميداني إلى شوارع العاصمة للاطلاع ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس ليتسنى مناقشة ذلك بحضور الجهات المعنية في الحكومة..

وكان المجلس قداستهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الإثنين بمشيئة الله تعالى.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ابراهيم الوريث، ومدير عام التخطيط بالهيئة أحمد رشيد ومدير عام التقييم والترويج بالهيئة زياد سلطان ومدير عام الشؤون المالية بالهيئة محمد النجري ومدير عام مكتب رئيس الهيئة محمد الجحدري ومدير الحسابات أحمد أمين.








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