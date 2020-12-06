الأحد, 06-ديسمبر-2020 الساعة: 05:57 م - آخر تحديث: 05:53 م (53: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عن القزم معمر الارياني وامثاله !!
محمد الضياني
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - تحديد المصدر الأكثر شيوعا للإصابة بـ”كورونا”

تحديد المصدر الأكثر شيوعا للإصابة بـ”كورونا”

المؤتمرنت -
تحديد المصدر الأكثر شيوعا للإصابة بـ”كورونا”
تبين من خلال دراسة، أجرتها مجموعة من العلماء الصينيين ونشرتها مجلة Science، أن أفراد الأسرة المرضى.. هم المصدر الأكثر شيوعا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقامت المجموعة بتحليل معطيات عن 1178 مريضا و 15648 شخصا كانوا على اتصال وثيق بهم في مقاطعة هونان.. وذلك بهدف تحديد طرق الانتقال الأكثر شيوعا.

ووجدت المجموعة، أن خطر الإصابة بمرض كوفيد-19، يزداد وفقا لمدة الاحتكاك مع المريض ومدى القرابة في التفاعلات الاجتماعية.

وتبين من الدراسة، أن أقل مستوى للإصابة بكوفيد-19، يجري في المؤسسات الطبية حيث تتم مراعاة تدابير الوقاية.. تليها مؤسسات النقل العام والمطاعم. ويزداد احتمال انتقال الفيروس بشكل كبير عند التواصل مع مجموعة واسعة من الأقارب. ويصل هذا الاحتمال إلى أعلى مستوياته عند العيش مع أحد أفراد الأسرة وهو مريض.

ووفقا لما نقلت “روسيا اليوم” عن “نوفوستي” فقد توصل العلماء، إلى استنتاج، يدل على أن كل يوم إضافي في المنزل مع شخص مصاب، يزيد من خطر انتقال العدوى بنسبة 10 بالمائة.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تناول الأسبرين يمكن أن يسبب نزيفا حادا
عربي ودولي: أميركا.. مليون إصابة بكورونا منذ بداية ديسمبر
أخبار: 9 جرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة
رياضة: قادش يصدم برشلونة ويخطف ثلاث نقاط
علوم وتقنية: وصفات منزلية لعلاج هذا المرض الشائع
أخبار: حقوق الإنسان تستنكر استمرار انتهاكات العدوان باليمن
رياضة: أتلتيكو يهزم بلد الوليد ويرتقي إلى الصدارة
رياضة: بونوتشي يقود يوفنتوس لفوز على تورينو
رياضة: مانشستر يونايتد يواصل تفوقه خارج أرضه
رياضة: بايرن يحتفظ بصدارة الدوري بتعادل مع لايبزيغ
علوم وتقنية: هل يوفر لقاح كورونا مناعة دائمة؟
رياضة: ليفانتي يهزم خيتافي بثلاثية نظيفة
رياضة: إيفرتون يتعادل مع بيرنلي
رياضة: مانشستر سيتي يقفز إلى المركز الرابع بثنائية
رياضة: ريال مدريد يتغلب على إشبيلية في الليغا
فنون ومنوعات: كيف نتخلص من الكوابيس الليلية؟
عربي ودولي: كندا تتجاوز عتبة 400 ألف إصابة بكورونا
أخبار: 113 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: الصحة العالمية: لا تتهاونوا بالتدابير الاحترازية
علوم وتقنية: فوائد الموز “أبو نقطة”يكشفها خبير عالمي
أخبار: نصائح تساعد بتسريع الشفاء من نزلات البرد
رياضة: مرسيليا يرتقي للوصافة بفوزه على نيم
أخبار: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66.2 مليوناً
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب بعد تحقيق مكاسب كبيرة
أخبار: غارات على 4 محافظات وخرق هدنة الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020