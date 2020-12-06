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المؤتمر نت - أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة ليس لديهم طعام كاف ليأكلوه ، وأكثر من 2200 على وشك الموت جوعا"،وأضاف:" لا يمكننا ترك جيل كامل من الأطفال يموتون لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام".

منظمة إنقاذ الطفولة تحذّر : 20 الف طفل يمني يواجهون المجاعة 2021

المؤتمرنت -
منظمة إنقاذ الطفولة تحذّر : 20 الف طفل يمني يواجهون المجاعة 2021
دعت منظمة إنقاذ الطفولة أطراف النزاع في اليمن إلى الاتفاق على تسوية للحرب ، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن، محذّرة من أن " أكثر من 20000 طفل في اليمن يواجهون الجوع والمجاعة في عام 2021 م،

وعبّرت عن قلقها العميق من إنعدم الأمن الغذائي في اليمن، وفق تقرير جديد للأمم المتحدة، كشف أن 16.2 مليون شخص في البلاد يواجهون مستويات عالية من نقص حاد في الغذاء في أوائل العام المقبل. "وهذا يشمل 7.35 مليون طفل ، مع ما يقدر بنحو 21338 طفل معرضون لخطر السقوط في المجاعة".

وفي بيان صحافي - حصل المؤتمرنت على نسخة منه في حساب المنظمة على تويتر- صرّح كزافييه جوبيرت ، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، إنّ هذه الأرقام لا تترك مجالاً للشك في أن الأطفال يموتون جوعاً في اليمن، متوقعاً أن يكون الوضع أسوأ العام المقبل.

وقال إنّ:"أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة ليس لديهم طعام كاف ليأكلوه ، وأكثر من 2200 على وشك الموت جوعا"، ووصف مؤشرات هذه الارقام بالكارثة، مشددا على اهمية"أن تدق أجراس الإنذار حول العالم".
وأضاف:" لا يمكننا ترك جيل كامل من الأطفال يموتون لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام".

وحسب المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، فبدون إنهاء النزاع ، سيستمر الموت والمجاعة في قتل المزيد والمزيد من الأطفال كل يوم.








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