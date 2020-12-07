الإثنين, 07-ديسمبر-2020 الساعة: 03:15 م - آخر تحديث: 03:15 م (15: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عن القزم معمر الارياني وامثاله !!
محمد الضياني
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - خبيرة تجميل تحذر من ارتداء الكمامات السوداء

خبيرة تجميل تحذر من ارتداء الكمامات السوداء

المؤتمرنت -
خبيرة تجميل تحذر من ارتداء الكمامات السوداء
حذرت خبيرة التجميل الروسية إيلينا موروزوفا في حديث لوكالة “سبوتنك” الروسية للأنباء، من ارتداء الأقنعة السوداء، مشيرة إلى كونها تسبب حساسية والتهابات جلدية.

وقالت موروزوفا “أرى الكثير من الناس في الشوارع يرتدون أقنعة سوداء. تحتوي على صبغات تسبب تفاقم الجلد. حتى المرضى أنفسهم يشكون من أن هذه الأقنعة لها رائحة كيميائية كريهة. كل هذا يمكن أن يسبب التهاب الجلد، لأن الصبغة السوداء تسبب حساسية شديدة. وإذا كان القناع مصنوعًا أيضًا من مواد صناعية، فينبغي توخي الحذر من ارتداء هذا القناع. أنصح باختبار الأقنعة القطنية”.

وفي هذا الاطار، لفتت الخبيرة الروسية إلى ضرورة تغيير الأقنعة بانتظام أو غسلها جيدًا، مشيرة إلى أهمية اختيار الأقنعة الطبية التي يمكن التخلص منها وتغييرها بانتظام.

مضيفة “أصبح لدى الأطفال الآن الكثير من الأقنعة الملونة. هنا، أولاً وقبل كل شيء يجب اختيار الشركة المصنعة باهتمام كبير. إذا كان الطفل يرتدي هذا القناع لفترة طويلة دون تغيير أو غسل فهذا يؤدي إلى تفاقم حب الشباب في سن المراهقة”، حسب قولها.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم
عربي ودولي: تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا في الصين
رياضة: ليفربول يجتاز ولفرهامبتون برباعية
رياضة: ميلان يعزز صدارته بنقاط سامبدوريا
عربي ودولي: إصابة محامي ترامب بكورونا
عربي ودولي: وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز 60 ألفا
رياضة: نابولي يهزم كروتوني برباعية
رياضة: توتنهام يعمّق جراح أرسنال
فنون ومنوعات: انتحار عروسين في شهر العسل
علوم وتقنية: تحديد المصدر الأكثر شيوعا للإصابة بـ”كورونا”
أخبار: الأمين العام يعزي باستشهاد الاكاديمي الحميدي
علوم وتقنية: تناول الأسبرين يمكن أن يسبب نزيفا حادا
علوم وتقنية: 8 فيتامينات ومعادن تحصّن جهازك المناعي
أخبار: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 66.8 مليوناً
عربي ودولي: أميركا.. مليون إصابة بكورونا منذ بداية ديسمبر
أخبار: 9 جرحى في صعدة وتصعيد عسكري بالحديدة
رياضة: قادش يصدم برشلونة ويخطف ثلاث نقاط
علوم وتقنية: وصفات منزلية لعلاج هذا المرض الشائع
أخبار: حقوق الإنسان تستنكر استمرار انتهاكات العدوان باليمن
رياضة: أتلتيكو يهزم بلد الوليد ويرتقي إلى الصدارة
رياضة: بونوتشي يقود يوفنتوس لفوز على تورينو
رياضة: مانشستر يونايتد يواصل تفوقه خارج أرضه
رياضة: بايرن يحتفظ بصدارة الدوري بتعادل مع لايبزيغ
علوم وتقنية: هل يوفر لقاح كورونا مناعة دائمة؟
رياضة: ليفانتي يهزم خيتافي بثلاثية نظيفة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020