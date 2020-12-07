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المؤتمر نت - أطباء يحددون.. كم حبة من “اليوسفي” يمكن تناولها يوميًا.؟

أطباء يحددون .. كم حبة من “اليوسفي” يمكن تناولها يوميًا.؟

المؤتمرنت -
أطباء يحددون .. كم حبة من “اليوسفي” يمكن تناولها يوميًا.؟
اتفق مجموعة من الأطباء، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، على أنه يمكن للمرء تناول أربع حبات من اليوسفي يوميا.. ويجب عليه تناولها مع العروق البيضاء الموجودة فيها.

وأضاف الأطباء، أن هذا النوع من الحمضيات مفيد وصحي بشكل عام، فهو يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين C.. بينما تبقى كمية السعرات الحرارية في اليوسفي منخفضة، وفق ما جاء في روسيا اليوم.

وخلال ردها على سؤال حول عدد حبات اليوسفي، التي يمكن تناولها في اليوم.. قالت فاطمة دجويفا أخصائية التغذية في المركز الوطني للبحوث الطبية للغدد الصماء التابع لوزارة الصحة الروسية: “أربع حبات من اليوسفي يوميا”.

بدورها، أشارت خبيرة التغذية يكاترينا بورلييفا، إلى أن اليوسفي يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية. مما يتيح التوصية به للأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على وزنهم من الزيادة.

وأوضحت بورلييفا: أن اليوسفي يحتوي على كمية كبيرة نسبيا من فيتامين سي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فيتامينات ب وفيتامين أ، وكذلك الكاروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور- حوالي 10-15 فيتامينات ومعادن بشكل إجمالي.

ونوهت بضرورة تناول العروق البيضاء الموجودة في الحمضيات، لأن هذه الألياف تساعد في عملية امتصاص النشويات البسيطة، وهذا مفيد بشكل خاص لمرضى السكري.

ولاحظت بورلييفا، أنه لا يجوز للأشخاص الذين يعانون من تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، وكذلك أمراض الحساسية.. تناول اليوسفي والحمضيات بشكل عام.








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