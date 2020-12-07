المؤتمرنت -

توقعات جديدة من المركز الوطني للأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد إنخفاض درجات الحرارة الصغرى والرطوبة النسبية بالمناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، نتيجة تعمق المرتفع الجوي على الجزيرة العربية المصاحب له كتلة هوائية باردة وجافة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الطقس سيكون خلال الـ 24 ساعة القادمة صحو وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية ومن المحتمل تشكل الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية المحاذية لسهل تهامة والمنحدرات الجنوبية.



فيما يكون الطقس غائم جزئياً نهاراً والفرصة مهيأة لتشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة على المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية المحاذية لسهل تهامة.



وأشار المركز إلى أن الطقس بالمناطق الساحلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء منها وعلى المناطق الداخلية المحاذية لها وأمطار متوسطة على جنوب الساحل الغربي، والرياح معتدلة السرعة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وشمالية غربية على الساحل الغربي.



وذكر أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو بشكل عام وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تصل إلى 15عقدة مثيرة للأتربة أحياناً.



وتوقع المركز طقس غائم جزئياً بأرخبيل سقطرى، وهطول أمطار خفيفة متفرقة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



ونبه المركز الوطني للأرصاد، المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة نسبيا ً أثناء الليل والصباح الباكر.



كما نبه سائقي المركبات في المنحدرات الغربية والجنوبية من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.

