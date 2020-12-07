المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد عبدالواحد صلاح

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد عبدالواحد محسن صلاح، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء الوطني.



وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ جمال عبدالوهاب عبدالواحد صلاح وإلى الشيخ نجيب عبدالواحد صلاح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإلى العقيد مراد محمد عبدالواحد محسن صلاح، بمناقب الفقيد الذي أمضى حياته في خدمة الوطن من خلال أعماله الإدارية، وكذا أدواره الاجتماعية المشهودة وسعيه لإصلاح ذات البين والمساهمة في تكريس السلم الاجتماعي في منطقته.



وأشار بإسهامات الفقيد، حيث عمل مديراً عاماً للجمارك بالأمانة وفي محافظة إب، ثم درجة وكيل وزارة ومستشاراً لمصلحة الجمارك وغيرها من المناصب القيادية الأخرى.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وكافة آل صلاح بمديرية عتمة محافظة ذمار بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.