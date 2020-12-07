المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يصدر تحذيرات جديدة لليمنيين

كشف الفلكي عدنان الشوافي عن تأثير مرتفع جوي على اليمن واهم مؤشرات الطقس ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 لأسبوع مقبل.



وتوقع الفلكي اليمني إنخفاض تدريجي ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى ليلا خلال الثلاثاء والاربعاء ومع ليلة الخميس تكون الاجواء على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية باردة الى شديدة البرودة لذلك.. داعياً الجميع الى توخي الحذر من تأثير الاجواء خصوصاً العاملين في الاماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر، وكذلك رعاة الماشية والنحل.



ونصح الفلكي الشوافي المزارعين إلى توخي الحذر حفاظاً على مزروعاتهم لعدم استبعاد التاثير تحت أي مسمى تبريد/صقيع/ضريب.



وأشار الشوافي إلى أن مناطق جنوب غرب اليمن وبعض السواحل ستشهد تدفق بعض التيارات الرطبة خلال يومي الثلاثاء والاربعاء يوافق ذلك توقعات هطول امطار متفرقة متفاوتة الشدة على تعز ولحج وإب واجزاء من المناطق الساحلية ومن الخميس تنخفض الامطار بشكل عام فيما عدا ارخبيل سقطرى.



واوضح الفلكي الشوافي بالنسبة لبقايا العاصفة بوريفي كانت قبل فجر اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 عبارة عن منطقة ضغط منخفظ في خليج منار قبالة السواحل الهندية من المحتمل ان تتحرك غربا في بحر العرب مع احتمال تطورها لمنخفض مداري واحتمال ضعيف لتطورها لعاصفة خلال الأيام القادمة.



كما توقع الفلكي اليمني بعدم أي تأثيرات على اليمن حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيراً الى تحديث التوقعات بهذا الشأن بداية الأسبوع القادم.