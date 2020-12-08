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أخبار
المؤتمر نت - أكد مصدر عسكري أن قوى العدوان استمرت في خرق هدنة الحديدة بشكل مكثف خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شن الطيران 13 غارة على محافظتي صعدة ومأرب

مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة

المؤتمرنت -
مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة
أكد مصدر عسكري أن قوى العدوان استمرت في خرق هدنة الحديدة بشكل مكثف خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شن الطيران 13 غارة على محافظتي صعدة ومأرب.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 190 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والفازة و32 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 281 قذيفة و140 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتضمنت الخروقات 11 غارة لطيران تجسسي على شارع الـ50 وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والفازة والتحيتا.

وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين، فيما شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريات رغوان وصرواح ومدغل في محافظة مأرب.








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