المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي القيادي أحمد شعبين بوفاة والده

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة إلى عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الأستاذ احمد محمد شعبين مسؤول الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر بمحافظة الحديدة وإخوانه، في وفاة والدهم الحاج محمد شعبين مكين حلواني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عُمر حافل بالعطاء والكفاح والعمل الصادق من أجل الوطن.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسرة الفقيد وكافة أل شعبين بمدينة القطيع ـ مديرية المراوعة محافظة الحديدة بهذا المصاب.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.