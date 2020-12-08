المؤتمرنت -

المؤتمر يدين بشدة اعتقال مليشيات للانتقالي القيادي الحياني ويطالب بسرعة إطلاقه

دان مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة قيام مليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي باعتقال القيادي المؤتمري احمد سالم الحياني مسؤول القطاع للمؤتمر الشعبي العام بمنطقة نوجد قعره جنوب سقطرى.



واعتبر المصدر أن هذا العمل ياتي ضمن سلسلة من الاستهدافات المتكررة لقيادات المؤتمر الشعبي العام الوطنية والرافضة للاحتلال السعودي الإماراتي لجزيرة سقطرى والمتمسكة والمدافعة عن الوحدة اليمنية والثوابت الوطنية.



وأشار المصدر إلى أن اعتقال القيادي المؤتمري احمد الحياني بهذه الطريقة يعكس ما يجري من انتهاكات للحقوق والحريات للمواطنين في المحافظات المحتلة ومنها محافظة ارخبيل سقطرى.



وحمل المصدر المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن حياة القيادي المؤتمري أحمد سالم الحياني، مطالباً بسرعة إطلاق سراحه.