المؤتمرنت -

طيران العدوان يستهدف 5 محافظات بـ23 غارة

استهدف طيران العدوان السعودي محافظات صنعاء وعمران وصعدة ومأرب والجوف بـ23 غارة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ7 غارات مديرية نهم بصنعاء، و9 غارات جبل ضين في مديرية عيال سريح بعمران، منها 3 غارات دمرت شبكة الاتصالات.



وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على مديريات ماهلية ومدغل وصرواح بمأرب، وغارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم بالجوف.



وأشار المصدر إلى أن العدوان قصف بغارتين منطقة الحصامة بمديرية الظاهر محافظة صعدة.