المؤتمرنت -

استمرار خروقات قوى العدوان في الحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 23 غارة على خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 191 خرقاً بينها ثلاث غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة، وتحليق طائرة حربية في أجواء شارع الـ50 وتسع طائرات تجسسية في أجواء حيس والدريهمي والفازة والتحيتا .



ونفذت قوى العدوان 27 خرقاً بقصف مدفعي و152 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة، وغارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم محافظة الجوف.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريات ماهلية ومدغل وصرواح بمحافظة مأرب، وسبع غارات على مديرية نهم في محافظة صنعاء.



وأفاد المصدر بأن الطيران شن تسع غارات على جبل ضين بمديرية عيال سريح ، وألقى ثلاث قنابل ضوئية على منطقه بني حجاج بمديريه السودة محافظة عمران.