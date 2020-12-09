الأربعاء, 09-ديسمبر-2020 الساعة: 05:26 م - آخر تحديث: 05:04 م (04: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عن القزم معمر الارياني وامثاله !!
محمد الضياني
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - 100 غرام من اليقطين تحصن جهازك المناعي

اخصائية.. 100 غرام من اليقطين تحصن جهازك المناعي

المؤتمرنت -
اخصائية.. 100 غرام من اليقطين تحصن جهازك المناعي
كشفت أخصائية التغذية دنيز زونبولجان عن فوائد مذهلة لليقطين.. حيث قالت أن تناول 100 غرام يومياً من اليقطين (قرع العسل)، تساهم في زيادة مناعة الجسم وتحصينه ومقاومته للأمراض، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد19”.

وأضافت زونبولجان: “إنه مصدر علاجي متكامل لصحة العين والجلد و الإنجاب. كما أنه يقضي على مشكلة الإمساك بفضل أليافه القوية”.

وذكرت أن اليقطين غذاء غني جداً بفيتامين أ. ، وأن تناول 100 جرام منه يوميًا تكفي لسد حاجة الجسم من الفيتامينات المطلوبة يوميًا.

وبحسب موقع “حياتنا”.. شددت زونبولجان على ضرورة تواجد اليقطين في الموائد خاصة في هذه الفترة لمكافحة الوباء. مشيرة إلى فوائده الغذائية لصحة العين والبشرة و الإنجاب.بالإضافة إلى علاج مشاكل الإمساك .

وذكرت أنه يمكن استهلاك اليقطين بتقطيعه و شيه في الفرن وتناوله كوجبة خفيفة. وكما يمكن طهيه بالبصل والبطاطس. ويمكن تناوله مبشورا مع اللبن.

وأكدت على ضرورة تناول الألياف التي بداخله وخلطها مع الجبن و إضافة الدقيق لصنع كرات اللحم. كما يمكن صنع حساء وتناوله.

كما وذكرت أن بذور اليقطين أيضًا تعد مخزون طبيعي للزنك وفيتامين هـ. لذا أوصت باستهلاكه أيضًا.
يجدر الإشارة إلى أن اليقطين المعروف شعبيا في اليمن بـ “الدُبا” يزرع بشكل واسع ويلاحظ أن ثماره تظل معروضة على مدار العام في الأسواق اليمنية، وهو من الثمار التي يحرص اليمنيون على تناولها.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: لايبزيغ يرسل يونايتد إلى الدوري الأوروبي
رياضة: رونالدو يتفوق على ميسي في لقائهما الأول
رياضة: لاتسيو يخطف بطاقة التأهل إلى الدور الثاني
عربي ودولي: المغرب.. أمر ملكي باعتماد مجانية لقاح كورونا
فنون ومنوعات: السجن والغرامة لرجل قتل ديكاً
عربي ودولي: ألمانيا تعتزم تشديد تدابير احتواء كورونا
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تنامي الاصابات بكورونا
أخبار: مجلس النواب يقر تقرير لجنة الشؤون الخارجية
محافظات: توزيع 500 حقيبة مدرسية بالامانة
أخبار: ماذا يفعل التباعد الاجتماعي في دماغك؟
أخبار: توقعات بأجواء شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي شعبين بوفاة والده
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: العدوان يقصف شبكة اتصالات بعمران
أخبار: استمرارخروقات العدوان بالحديدة
أخبار: القبض على مبتز هدد امرأة بصنعاء
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
فنون ومنوعات: عرس بالمستشفى بعد إصابة العروس بكورونا
عربي ودولي: فاوتشي يحذر من يناير مظلم
رياضة: نتيجة قرعة أوروبا المؤهلة لكأس العالم
أخبار: قصف جوي سعودي على صعدة ومأرب
علوم وتقنية: ما هي الفوائد الصحية للضحك على الجسم؟
أخبار: مخاوف من تناول الأدوية المضادة للحموضة
حوار: ممثل "حماس": نلمس من المؤتمر كل الدعم لفلسطين
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 190 خرقاً لوقف النار بالحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020