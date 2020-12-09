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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء باردة الى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية وباردة في الصحاري والهضاب الداخلية خلال ال24 ساعة المقبلة

اجواء باردة الى شديدة البرودة على 11 محافظة

المؤتمرنت -
اجواء باردة الى شديدة البرودة على 11 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء باردة الى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية وباردة في الصحاري والهضاب الداخلية خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم الاربعاء باستمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة القادمة من شمال وشمال شرق شبه الجزيرة العربية.

وأشار المركز إلى أن الأجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،ابين وشبوة.

ولفت إلى أن الصحاري والهضاب الداخلية ستسودها أجواء باردة مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء متفرقة منها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين الى تلك المحافظات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من موجة البرد والصقيع .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا مركز الارصاد المزارعين والنحالين إلى حماية المحاصيل الزراعية والمناحل من البرودة الشديدة.








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