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المؤتمر نت - كشف الفلكي عدنان الشوافي في بيان له عن الجمعية الفلكية اليمينة بان العالم يترقب كسوفاً كلياً للشمس الاثنين المقبل، لكنه لن يشاهد بسماء الوطن العربي

الفلكي الشوافي: كسوف كلى للشمس الاثنين المقبل

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي: كسوف كلى للشمس الاثنين المقبل
كشف الفلكي عدنان الشوافي في بيان له عن الجمعية الفلكية اليمينة بان العالم يترقب كسوفاً كلياً للشمس الاثنين المقبل، لكنه لن يشاهد بسماء الوطن العربي.

وقال الشوافي يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الارض والشمس ويكونان معا على خط مستقيم واحد، ما يجعل القمر يحجب ضوء الشمس على جزء فقط من الكرة الارضية التي تشاهد الشمس في نفس الوقت.

وأشار الفلكي اليمني الى انه يبدا الكسوف الجزئي (أول ملامسة لدائرة الكسوف الجزئي) الساعة 4:33 م بتوقيت صنعاء (UTC+3) على المحيط الهادي وبعدها بحوالي ساعة تبدا اول ملامسة لدائرة الكسوف الكلي على المحيط الهادي ثم تتحرك كلا الدائرتان نحو الشرق لتمر في قارة أمريكا اللاتينية وهي القارة الوحيدة التي تشهد الكسوف الكلي بكامل مراحله ثم ينتهي الكسوف الكلي على جنوب المحيط الاطلسي وبالنسبة لدائرة الكسوف الجزئي فهي اوسع حيث تمر كذلك على اجزاء من القارة القطبية الجنوبية وتغادر (ينتهي الكسوف الجزئي) بالتزامن مع غروب الشمس على جنوب غرب القارة الإفريقية حيث تشهد تلك المناطق كسوفا جزئيا فقط.

وأكد الفلكي الشوافي ان جميع مراحل الكسوف لا يمكن مشاهدتها من اليمن او أي منطقة في الوطن العربي.








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