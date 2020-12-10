المؤتمرنت -

الأرصاد يحذّر من صدمات البرد في 6 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى استمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة قادمة من شمال وشمال شرق شبه الجزيرة العربية.



وذكر أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار،البيضاء والضالع، مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء متفرقة منها خلال ساعات الليل والصباح الباكر .



وأفاد بأن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف والصحارى .



وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة الصغرى المسجلة اليوم بلغت 1.2 في ذمار، 1.8 في عمران، و2.8 في صنعاء، 7.6 في السدة، 8 درجات في سيئون، 8.4 في إب، و 10 درجات في حجة.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة.



وحث المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ومواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.

