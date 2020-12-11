الجمعة, 11-ديسمبر-2020 الساعة: 03:09 م - آخر تحديث: 03:07 م (07: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة
دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحث المركز في نشرته الجوية، المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.

وتوقع المركز أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شرق المحويت والضالع، مع احتمال تكون الصقيع على أجزاء متفرقة منها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وذكر أن الأجواء ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين ، شبوة، حضرموت، مارب والجوف وكذلك على المناطق الصحراوية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: أطعمة ومشروبات تحميك من الخرف والزهايمر
محافظات: الحديدة.. استخراج 55 حصوة من مرارة فتاة
عربي ودولي: 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصر
رياضة: نابولي وسوسييداد يتأهلان إلى دور الـ32
علوم وتقنية: 6 فوائد عظيمة لتناول مشتقات حليب الماعز!
فنون ومنوعات: جريمة مروعة جديدة تهز الأردن
عربي ودولي: تحذير دولي من جائحة أخطر من كورونا
اقتصاد: خط قطار شحن جديد بين الصين وأوروبا
أخبار: الأرصاد يحذّر من صدمات البرد في 6 محافظات
عربي ودولي: 68.45 مليون إصابة بكورونا حول العالم
رياضة: بنزيمة يقود ريال مدريد لثمن نهائي دوري الأبطال
رياضة: مانشستر سيتي يعبر مارسيليا بثلاثية
أخبار: لماذا يجب على مرضى السكري الاهتمام بكليتهم؟
قضايا وآراء: قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
رياضة: سان جيرمان يحتفل بتأهله بخماسية في باشاك
رياضة: أتالانتا يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
عربي ودولي: البرازيل تعلن موعد بدء التلقيح ضد كورونا
رياضة: صلاح كبير هدافي ليفربول في دوري الأبطال
أخبار: دراسة: العيون الملتهبة من أهم أعراض كورونا
أخبار: جريح بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرب
فنون ومنوعات: "استعار" مفتاح معلم أثري وأعاده بعد 50 عاماً
علوم وتقنية: هذه الفاكهة تحد من مخاطر السكري
رياضة: 12 فريقا إلى دور 16 من دوري الأبطال
اقتصاد: الذهب يتراجع عن ذروة أسبوعين
عربي ودولي: الأمم المتحدة تحذر من خطر قادم
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020