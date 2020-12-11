المؤتمرنت -

استعدادات لإطلاق قناة وإذاعة “زراعية” يمنية

تستّعد وزارة الزراعة والري في اليمن لإطلاق قناة زراعية تلفزيونية وإذاعة متخصصة في شئون الإرشاد والتوعية والتثقيف والإعلام الزراعي وتهتم بالوضع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والوضع البيئي والمائي.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان أن الوزارة تعتزم إنشاء وإشهار القناة الزراعية وتدشينها مطلع العام المقبل، لما من شأنه المساهمة في إيجاد نهضة زراعية.



وأشار إلى أن إنشاء قناة زراعية يكمن في تعزيز وتبادل المعلومات والمعارف اللازمة لتنمية الوعي وحشد وتنسيق جهود وتكامل أدوار الأفراد والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالإنتاج الزراعي وتناغم أدائها وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي.



ولفت إلى أن إنشاء القناة الزراعية سيسهم في رفع الوعي الزراعي وتحسين إنتاجية وجودة المنتج الزراعي، والذي سينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمزارعين.



وأكد على أهمية مشروع القناة في إيجاد رأي عام واعي يواجه التحديات التنموية والزراعية ويسهم في معالجتها وفقاً لأسس علمية بالاستفادة من المقومات والموارد المحلية المتاحة في الإنتاج والتسويق والتصنيع.



وذكر أن المشروع سيسهم في تصحيح الكثير من المفاهيم والسلوكيات وتنمية مستوى وعي جمهور المزارعين من خلال توضيح السياسات الزراعية للدولة والتوجهات العامة في مجالات العمل الزراعي والتنموي.



كما أكد أنه سيتم التركيز على التوعية بالطرق السليمة لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً بما يسهم في تحسين معيشة المزارعين والناتج الوطني، فضلا عن تعريف المزارعين بالأساليب الصحيحة والآمنة وإرشادهم بمخاطر التداول والاستخدام العشوائي لمستلزمات الإنتاج الزراعي.



وأفاد شملان بأن عرض وإيضاح نتائج التجارب والأبحاث والتقنيات والتوصيات البحثية والعلمية من أبرز الأهداف الفرعية للقناة، إلى جانب التعريف بالخبرات المكتسبة في العمل الزراعي.



واعتبر وكيل قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة إنشاء القناة وسيلة لتوثيق ورصد الخبرات الزراعية وتوفير قاعدة معلومات عن الزراعة.



وتركز القناة على إحياء الموروث والتقاليد الزراعية وتوثيق التراث الزراعي التاريخي وتناول التشريعات والقوانين والأنظمة، فضلاً عن سعيها لترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية العمل التعاوني في تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة، إلى جانب تنمية الموارد الذاتية وتطويرها من أجل البقاء والصمود في وجه العدوان.



وسيتم معالجة الكثير من المشكلات الإنتاجية كانخفاض معدل الإنتاج الحقلي والإهدار في استخدام المياه والمشكلات التسويقية كالفقد في مرحلة ما قبل وبعد الحصاد ومحدودية مصادر المياه السطحية وضعف تغذية المخزون الجوفي والاعتماد على نمط الزراعة المطرية وعشوائية إدارة المساقط المائية والتحطيب والرعي الجائر.



ووفقاً للوكيل شملان، تركز القناة على العديد المجالات والاتجاهات أبرزها الأمن الغذائي ومعالجة الأوضاع التسويقية ومكافحة الآفات النباتية والإرشاد الوقائي والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والحفاظ على البيئة، وتعزيز توجهات الدولة فيما يتعلق بالشأن الزراعي والتعريف بالمعالم الزراعية والممارسات المحلية التقليدية الجيدة والأمثال الشعبية.



وبحسب وكالة سبأ الرسمية ، تتضمن القناة التي سيتم بثها على مدار 24 ساعة، برامج إرشادية وفلاشات توعوية وأفلام تعليمية تخصصية وعلمية وثائقية وتقديم دراما تمثيلية لمعالجة القضايا الزراعية وبرامج ومناسبات زراعية وتقارير وفعاليات وندوات وحوارات ومسلسلات ومسرحيات زراعية.





