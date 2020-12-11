الجمعة, 11-ديسمبر-2020 الساعة: 07:44 م - آخر تحديث: 06:59 م (59: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - استعدادات لإطلاق قناة وإذاعة “زراعية” يمنية

استعدادات لإطلاق قناة وإذاعة “زراعية” يمنية

المؤتمرنت -
استعدادات لإطلاق قناة وإذاعة “زراعية” يمنية
تستّعد وزارة الزراعة والري في اليمن لإطلاق قناة زراعية تلفزيونية وإذاعة متخصصة في شئون الإرشاد والتوعية والتثقيف والإعلام الزراعي وتهتم بالوضع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والوضع البيئي والمائي.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات الزراعية ضيف الله شملان أن الوزارة تعتزم إنشاء وإشهار القناة الزراعية وتدشينها مطلع العام المقبل، لما من شأنه المساهمة في إيجاد نهضة زراعية.

وأشار إلى أن إنشاء قناة زراعية يكمن في تعزيز وتبادل المعلومات والمعارف اللازمة لتنمية الوعي وحشد وتنسيق جهود وتكامل أدوار الأفراد والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالإنتاج الزراعي وتناغم أدائها وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي.

ولفت إلى أن إنشاء القناة الزراعية سيسهم في رفع الوعي الزراعي وتحسين إنتاجية وجودة المنتج الزراعي، والذي سينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمزارعين.

وأكد على أهمية مشروع القناة في إيجاد رأي عام واعي يواجه التحديات التنموية والزراعية ويسهم في معالجتها وفقاً لأسس علمية بالاستفادة من المقومات والموارد المحلية المتاحة في الإنتاج والتسويق والتصنيع.

وذكر أن المشروع سيسهم في تصحيح الكثير من المفاهيم والسلوكيات وتنمية مستوى وعي جمهور المزارعين من خلال توضيح السياسات الزراعية للدولة والتوجهات العامة في مجالات العمل الزراعي والتنموي.

كما أكد أنه سيتم التركيز على التوعية بالطرق السليمة لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً بما يسهم في تحسين معيشة المزارعين والناتج الوطني، فضلا عن تعريف المزارعين بالأساليب الصحيحة والآمنة وإرشادهم بمخاطر التداول والاستخدام العشوائي لمستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأفاد شملان بأن عرض وإيضاح نتائج التجارب والأبحاث والتقنيات والتوصيات البحثية والعلمية من أبرز الأهداف الفرعية للقناة، إلى جانب التعريف بالخبرات المكتسبة في العمل الزراعي.

واعتبر وكيل قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة إنشاء القناة وسيلة لتوثيق ورصد الخبرات الزراعية وتوفير قاعدة معلومات عن الزراعة.

وتركز القناة على إحياء الموروث والتقاليد الزراعية وتوثيق التراث الزراعي التاريخي وتناول التشريعات والقوانين والأنظمة، فضلاً عن سعيها لترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية العمل التعاوني في تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة، إلى جانب تنمية الموارد الذاتية وتطويرها من أجل البقاء والصمود في وجه العدوان.

وسيتم معالجة الكثير من المشكلات الإنتاجية كانخفاض معدل الإنتاج الحقلي والإهدار في استخدام المياه والمشكلات التسويقية كالفقد في مرحلة ما قبل وبعد الحصاد ومحدودية مصادر المياه السطحية وضعف تغذية المخزون الجوفي والاعتماد على نمط الزراعة المطرية وعشوائية إدارة المساقط المائية والتحطيب والرعي الجائر.

ووفقاً للوكيل شملان، تركز القناة على العديد المجالات والاتجاهات أبرزها الأمن الغذائي ومعالجة الأوضاع التسويقية ومكافحة الآفات النباتية والإرشاد الوقائي والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والحفاظ على البيئة، وتعزيز توجهات الدولة فيما يتعلق بالشأن الزراعي والتعريف بالمعالم الزراعية والممارسات المحلية التقليدية الجيدة والأمثال الشعبية.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية ، تتضمن القناة التي سيتم بثها على مدار 24 ساعة، برامج إرشادية وفلاشات توعوية وأفلام تعليمية تخصصية وعلمية وثائقية وتقديم دراما تمثيلية لمعالجة القضايا الزراعية وبرامج ومناسبات زراعية وتقارير وفعاليات وندوات وحوارات ومسلسلات ومسرحيات زراعية.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: الجوف.. ضبط عصابة سرقة دراجات نارية
فنون ومنوعات: توفيت زوجته.. فلم يتحمل 30 يوماً دونها
مجتمع مدني: أقنعة الوجه البلاستيكية لا تحمي من كورونا!
اقتصاد: ارتفاع الذهب والدولار قرب أدنى مستوى
رياضة: منتخب الناشئين يواجه نظيره البحريني ودياً
عربي ودولي: ألمانيا تمدد حظر تصدير السلاح للسعودية
فنون ومنوعات: فستان مثير لـ رانيا يوسف في مهرجان القاهرة
علوم وتقنية: أطعمة ومشروبات تحميك من الخرف والزهايمر
محافظات: الحديدة.. استخراج 55 حصوة من مرارة فتاة
عربي ودولي: 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مصر
رياضة: نابولي وسوسييداد يتأهلان إلى دور الـ32
علوم وتقنية: 6 فوائد عظيمة لتناول مشتقات حليب الماعز!
فنون ومنوعات: جريمة مروعة جديدة تهز الأردن
عربي ودولي: تحذير دولي من جائحة أخطر من كورونا
أخبار: رصد 170 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: تكريم أطباء متطوعين شاركوا بمواجهة “كورونا”
اقتصاد: خط قطار شحن جديد بين الصين وأوروبا
أخبار: الأرصاد يحذّر من صدمات البرد في 6 محافظات
عربي ودولي: 68.45 مليون إصابة بكورونا حول العالم
رياضة: بنزيمة يقود ريال مدريد لثمن نهائي دوري الأبطال
رياضة: مانشستر سيتي يعبر مارسيليا بثلاثية
أخبار: لماذا يجب على مرضى السكري الاهتمام بكليتهم؟
قضايا وآراء: قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
رياضة: سان جيرمان يحتفل بتأهله بخماسية في باشاك
رياضة: أتالانتا يبلغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020