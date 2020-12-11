المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي المؤتمري المسعودي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ يحيى علي المسعودي، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد حياة زاخرة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والادارية حيث كان يعمل مديراً للشؤون الادارية بمصنع اسمنت عمران، ومن الشخصيات الإجتماعية البارزة وأحد القيادات المؤتمرية الفاعلة الذين كان لهم نشاطاً فاعل ضمن فعاليات المؤتمر الشعبي العام وكان قيادياً متميزاً.



وعبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته لنجل الفقيد أيمن يحيى علي المسعودي واخوانه وكافة آل المسعودي بمحافظة عمران بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".