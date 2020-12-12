المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر المزارعين والنحالين من برودة الطقس

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يستمر الطقس بارد إلى شديد البرودة على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء.



ولفت الى أن الأجواء ستكون باردة إجمالاً على محافظات إب، تعز، لحج والضالع ،أبين، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونبه المركز المواطنين وخاصة كبارالسن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين الى تلك المحافظات إلى الاحتياطات اللازمة من موجة البرد الشديدة ؛محذراً من التدني في درجات الحرارة الصغرى.



وحث المزارعين والنحالين على حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم ومناحلهم.