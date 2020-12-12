المؤتمرنت -

تصعيد بالحديدة وغارات على مأرب وجريح بصعدة

صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي، فيما شن الطيران غارات على مأرب وقبالة نجران.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 232 خرقاً بينها ست غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 23 طائرة تجسسية في أجواء والفازة والتحيتا والجبلية.



وتضمنت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومحاولة تسلل في كيلو16 و43 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 389 قذيفة و 158 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارة على الشرفة قبالة نجران.



وأشار إلى أن الطيران استهدف بأربع غارات مديريتي مدغل ومجزر ، وشن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.