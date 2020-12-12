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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ سيف محمد المقدشي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سيف محمد محمد المقدشي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.



وأشار أبوراس إلى المواقف الوطنية للفقيد وسجله المشرف الزاخر بالعطاء علاوة على أدواره الاجتماعية المشهودة وسعيه الحثيث لإصلاح ذات البين على مستوى ذمار كافة وخدمة المجتمع والسكينة العامة.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية للشيخ علي محمد محمد المقدشي عضو اللجنة العامة، والشيخ حسين محمد المقدشي، والشيخ احمد محمد محمد المقدشي، والشيخ محمد حسين المقدشي نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وإلى نجل الفقيد الشيخ خالد سيف محمد محمد المقدشي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بذمار، واخوانه وكافة آل المقدشي بمديرية ميفعة عنس محافظة ذمار بهذا المصاب الأليم..



وأبتهل رئيس المؤتمر إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".