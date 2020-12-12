المؤتمرنت -

صنعاء.. ورشة ترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة

تبدأ بصنعاء غداً الأحد الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، تنظمها وزارة الكهرباء والطاقة بالتعاون مع المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية والهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية.



تناقش الورشة على مدى يومين، بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية وذات العلاقة، محاور وأوراق عمل تتصل بالامتيازات والتسهيلات والحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة.



وتركز الورشة بحضور مختصين وفنيين من وزارة ومؤسسة الكهرباء والجهات ذات العلاقة، على عرض وسائل وآليات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والإصلاحات التشريعية والأطر المؤسسية المطلوبة والصعوبات التي تواجه المستثمرين وكيفية إزالتها.



وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزير الكهرباء والطاقة عاتق حسين عبار، اطلعا اليوم على ترتيبات انعقاد الورشة الترويجية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمحاور وأوراق العمل التي سيتم مناقشتها واستعراضها في الورشة.



واستمع من وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية رئيس اللجنة التحضيرية المهندس عبدالجبار الشامي والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمشروعات المهند

