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أخبار
المؤتمر نت - وصل إلى ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة خلال الأيام الماضية 53 صياداً كانوا محتجزين في السجون السعودية والإماراتية والإريترية منذ نحو ثلاثة أشهر

عودة 53 صياداً يمنياً بعد احتجازهم في إرتيريا والإمارات والسعودية

المؤتمرنت -
عودة 53 صياداً يمنياً بعد احتجازهم في إرتيريا والإمارات والسعودية
وصل إلى ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة خلال الأيام الماضية 53 صياداً كانوا محتجزين في السجون السعودية والإماراتية والإريترية منذ نحو ثلاثة أشهر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس هاشم الدانعي، أن أنه تم اعتقال الصيادين من داخل المياه الإقليمية اليمنية على بعد 30 ميلاً من جزيرة كبريت قبل ثلاثة أشهر واحتجازهم في سجون اريتريا والإمارات والسعودية.

وأشار إلى أن الصيادين المفرج عنهم من أبناء محافظتي حجة والحديدة.

وأدان المهندس الدانعي جرائم العدوان السعودي الإماراتي بحق الصيادين في السواحل اليمنية وما يمارسه ضدهم من اعتداءات ومنع من الاصطياد، مؤكداً أن إصرار العدوان على منع الصيادين من ممارسة مهنتهم وكسب قوت يومهم يأتي ضمن مخططاته لتركيع الشعب اليمني.

ودعا المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لإيقاف جرائم العدوان وانتهاكاته بحق الشعب اليمني وممارساته التعسفية ضد الصيادين في كافة السواحل اليمنية وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد.

بدورهم عبر الصيادون المفرج عنهم عن تقديرهم لقيادتي السلطة المحلية والهيئة على اهتمامها وتقديم الدعم والمساعدات لهم.








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