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أخبار
المؤتمر نت - استمرت قوى العدوان في خرق هدنة الحديدة، وأصيب مواطنان بقصف سعودي على صعدة وشن الطيران 8 غارات على محافظة مأرب

خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب

المؤتمرنت -
خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب
استمرت قوى العدوان في خرق هدنة الحديدة، وأصيب مواطنان بقصف سعودي على صعدة وشن الطيران 8 غارات على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 149 خرقاً بينها غارتان لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجاح.

واستحدثت قوى العدوان تحصينات قتالية في الفازة وشارع الـ50 ونفذت 34 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 321 قذيفة و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين إصابة أحدهما خطيرة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على سوق منطقة القهر بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية مدغل، وأربع غارات على مديريتي رحبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.








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