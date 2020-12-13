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المؤتمر نت - ألمحت دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي المعروف بالحمية الكيتونية، أو الكيتو دايت، قد يكون مفيدا في هذا المجال بعد ثبوت مقدرته الكبيرة على خفض كتلة الدهون والآثار المضادة للالتهابات والمناعة

أفضل نظام غذائي للحماية من كورونا

المؤتمرنت -
أفضل نظام غذائي للحماية من كورونا
ألمحت دراسة جديدة إلى أن النظام الغذائي المعروف بالحمية الكيتونية، أو الكيتو دايت، قد يكون مفيدا في هذا المجال بعد ثبوت مقدرته الكبيرة على خفض كتلة الدهون والآثار المضادة للالتهابات والمناعة، وبالتالي تحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

وتوصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن النظام الغذائي الكيتوني يقلل من خطر الإصابة بـ (COVID-19)، ويمكن للنظام الغذائي أن يحمي من الأعراض الحادة للإصابة، وفقا لصحيفة "Times of India".

ويلاحظ الخبراء أن: "المحتوى المنخفض من الكربوهيدرات في النظام الغذائي يقلل من نسبة الدهون والكوليسترول "الضار" في الجسم ، كما يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم".

وقد أظهرت التجارب أن "هذا النظام الغذائي يزيد من مستوى أجسام كيتون البلازما، والتي تتحكم في الإجهاد التأكسدي في الجسم ولها تأثير مضاد للالتهابات".

وأشار العلماء أيضا إلى أن النظام الغذائي الكيتوني يعزز تكاثر الخلايا التي تحمل مستقبلات الخلايا التائية ولديها أنشطة مناعية ومضادة للالتهابات.








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