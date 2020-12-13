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أخبار
المؤتمر نت - وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم، السفينة "مليحة" وعلى متنها 4,922 طناً من الديزل، بعد أن احتجزها تحالف العدوان

وصول سفينة نفطية إلى غاطس ميناء الحديدة

المؤتمرنت -
وصول سفينة نفطية إلى غاطس ميناء الحديدة
وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم، السفينة "مليحة" وعلى متنها 4,922 طناً من الديزل، بعد أن احتجزها تحالف العدوان لعدة أيام في عرض البحر.

وقالت شركة النفط اليمنية في موقعها الرسمي، إن تحالف العدوان لايزال يحتجز السفن الخاصة بالاستهلاك العام بلغ مدة احتجاز أولاها اكثر من 250 يوماً.

وأكدت الشركة أن تحالف العدوان يمنع تلك السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة وذلك إمعانا منه في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية.








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