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أخبار
المؤتمر نت - وصول طائرتي شحن أممية إلى مطار صنعاء

وصول طائرتي شحن أممية إلى مطار صنعاء

المؤتمرنت -
وصول طائرتي شحن أممية إلى مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم، طائرتا شحن تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "لليونيسيف" ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحملان على متنها أكثر من 105 طن من مستلزمات صحية وقائية.

حيث وصلت الطائرة الاولى التابعة لليونيسيف وعليها 77 طن فيما وصلت الطائرة الثانية وتتبع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعليها 28 طن.

تلقت طائرتي الشحن نوع 747 جامبو كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقا لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقما الطائرتين بمستوى الخدمات الأرضية و الملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي مؤكدين جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.

الجدير بالذكر بأن طائرات جامبو نوع 747 العملاقة قد هبطت بمطار صنعاء الدولي عدة مرات الأمر الذي يثبت قدرة مطار صنعاء على استقبال مختلف الانواع من الطائرات المدنية والتجارية والإغاثية الحديثة ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة.










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