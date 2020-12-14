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أخبار
المؤتمر نت - أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 197 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية

197 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
197 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة
أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 197 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس و4 غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وحيس وشارع الخمسين والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن خروقات المرتزقة شملت ايضاً 50 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 463 صاروخا وقذيفة و129 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.








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