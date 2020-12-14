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المؤتمر نت - التقت اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى مستشفى آزال ووزارة الصحة العامة والسكان، لمناقشة اوضاع ومعاناة المواطنين الراغبين بالسفر وخاصة المغتربين اثناء عمل الفحوصات الطبية في مستشفى آزال وما يترتب على ذلك من إجراءات

فحوصات المغتربين بمستشفى آزال في لقاء لجنة برلمانية بوزارة الصحة

المؤتمرنت -
فحوصات المغتربين بمستشفى آزال في لقاء لجنة برلمانية بوزارة الصحة
التقت اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني إلى مستشفى آزال ووزارة الصحة العامة والسكان برئاسة الدكتورعبد الباري دغيش، اليوم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل.

جرى خلال اللقاء مناقشة اوضاع ومعاناة المواطنين الراغبين بالسفر وخاصة المغتربين اثناء عمل الفحوصات الطبية في مستشفى آزال وما يترتب على ذلك من إجراءات.

وفي اللقاء ثمن الوزير المتوكل دور مجلس النواب المساند لجهود وزارة الصحة، معبرا عن تقديريه لحرص واهتمام رئيس وهيئة رئاسة واعضاء مجلس النواب بقضايا ومعاناة المواطنين.

فيما اشاد الدكتور دغيش بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة وقيادتها في خدمة المواطنين.. منوها بأهمية ودور الوزارة في التنسيق لتذليل الصعوبات وتسهيل إجراءات حصول المغتربين على الفحوصات الطبية المطلوبة للسفر وبالأسعار المناسبة.

كما اكد على اهمية تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمرضى والمصابين للحد من انتشار الامراض والأوبئة واهمية اخضاع المرضى للرعاية والعلاج.

بدوره لفت مقرر لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين عضو اللجنة الخاصة بسام الشاطر إلى الحالة الإنسانية والظروف المعيشية للمغتربين ومعاناتهم وخاصة المتقدمين منهم للحصول على الفحوصات.

وأكد على أهمية دور وزارة الصحة الاشرافي وبما يحقق مصلحة المواطن اليمني فيما يخص هذه الإجراءات سيما مراعاة الجوانب الصحية في التباعد في مثل هذه الظروف لتجنب انتشار الامراض والاوبئة خاصة في ظل عودة إنتشار جائحة كورونا وما يتطلبه ذلك من جهود لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وخلال اللقاء اكد عدد من الوكلاء والمختصين في وزارة الصحة العامة والسكان على بعض الإجراءات المتخذة من خلال التواصل مع القائمين على مستشفى ازال كنقل المراجعين الى أماكن بعيدة عن الشارع الرئيسي للحد من التجمعات والزحام.

ولفتوا إلى أهمية تعزيز التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الامراض والأوبئة واهمية التوعية وكذا الاطلاع على البيانات ومتابعة النتائج والفحوصات اولاً بأول.

وفي ختام اللقاء أكد المتوكل تشكيل فريق للنزول الميداني والمتابعة المستمرة كما اكد على موافاة اللجنة بتقرير شامل ومفصل حول ذلك.








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