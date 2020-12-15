المؤتمرنت -

الامين العام يواسي آل باكر وآل ظافر

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد احمد باكر، احد الشخصيات المؤتمرية بمديرية عمران، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء لمجتمعه ووطنه.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ نبيل احمد احمد باكر واخوانه وكافة آل باكر بمديرية عمران، محافظة عمران، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل..



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

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كما بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الشيخ يحي ناصرحسين ظافر، احد الشخصيات المؤتمرية بمديرية عمران، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء لمجتمعه ووطنه.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ عبدالله يحي ناصر ظافر، وكافة آل ظافر بمديرية عمران، محافظة عمران، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادرالمؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل..



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون "

