المؤتمرنت -

غازي يؤكد الاهتمام بتطوير مناهج التعليم الفني

أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اهتمام الوزارة بتطوير مناهج التعليم الفني وفقاً للمستجدات العالمية ومتطلبات سوق العمل.



ولفت الوزير غازي في اختتام دورة تدريبية، نظمها المركز الوطني للاعتماد والتدريب لتأهيل 20 فني حول تطوير المناهج، إلى توجه الوزارة خلال العام 2021 لتطوير المناهج على مستوى كل مادة.



وأشار إلى أهمية انعقاد الدورة المنفذة بتمويل وإشراف صندوق تنمية المهارات عبر المركز الوطني للاعتماد والتدريب في تمكين معدي المناهج من رؤية للتطوير والتحديث وفق الجديد عالمياً.



بدوره أفاد عميد المركز فارس الهمداني أن الدورة التي استمرت أسبوع تأتي استكمالاً لأول برنامج نوعي لتدريب معدي المناهج وفق متطلبات السوق.



وقال” سعينا عبر الدورة إلى الترجمة العملية لتوجهات الوزارة للعام 2021 لتطوير مناهج التعليم الفني في الجمهورية”.



وتلقى المشاركون من مختصي الإدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية بوزارة التعليم الفني معارف حول متطلبات إعداد وتأهيل معدي مناهج التعليم الفني وفق رؤية تراعي التحديث والجديد في المناهج المماثلة في بلدان العالم.