الثلاثاء, 15-ديسمبر-2020 الساعة: 09:35 م - آخر تحديث: 09:35 م (35: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اهتمام الوزارة بتطوير مناهج التعليم الفني وفقاً للمستجدات العالمية ومتطلبات سوق العمل

غازي يؤكد الاهتمام بتطوير مناهج التعليم الفني

المؤتمرنت -
غازي يؤكد الاهتمام بتطوير مناهج التعليم الفني
أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اهتمام الوزارة بتطوير مناهج التعليم الفني وفقاً للمستجدات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

ولفت الوزير غازي في اختتام دورة تدريبية، نظمها المركز الوطني للاعتماد والتدريب لتأهيل 20 فني حول تطوير المناهج، إلى توجه الوزارة خلال العام 2021 لتطوير المناهج على مستوى كل مادة.

وأشار إلى أهمية انعقاد الدورة المنفذة بتمويل وإشراف صندوق تنمية المهارات عبر المركز الوطني للاعتماد والتدريب في تمكين معدي المناهج من رؤية للتطوير والتحديث وفق الجديد عالمياً.

بدوره أفاد عميد المركز فارس الهمداني أن الدورة التي استمرت أسبوع تأتي استكمالاً لأول برنامج نوعي لتدريب معدي المناهج وفق متطلبات السوق.

وقال” سعينا عبر الدورة إلى الترجمة العملية لتوجهات الوزارة للعام 2021 لتطوير مناهج التعليم الفني في الجمهورية”.

وتلقى المشاركون من مختصي الإدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية بوزارة التعليم الفني معارف حول متطلبات إعداد وتأهيل معدي مناهج التعليم الفني وفق رؤية تراعي التحديث والجديد في المناهج المماثلة في بلدان العالم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تفشي الجائحة يرفع سعر الذهب
علوم وتقنية: تفاحة واحدة في اليوم تغنيك عن الطبيب
عربي ودولي: إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 73 مليون
عربي ودولي: العالم يتنفّس الصعداء مع بدء التطعيم ضد «كورونا»
أخبار: الامين العام يواسي آل باكر وآل ظافر
فنون ومنوعات: اشترى 160 تذكرة يانصيب.. وفاز 160 مرة
أخبار: دراسة: كورونا ينتشر في أنسجة العين بعد الوفاة
عربي ودولي: إغلاق ميناء جدة السعودي من قبل بريطانيا
محافظات: إغلاق 7 محلات تجارية في صنعاء
أخبار: دراسة: 5 جينات تهدد حياة المصابين بكورونا
عربي ودولي: الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على تركيا
أخبار: فحوصات المغتربين بمستشفى آزال في لقاء لجنة برلمانية بوزارة الصحة
رياضة: قرعة دوري الأبطال: مواجهة نارية لبرشلونة
ثقافة: "يمان" توقع مذكرة تفاهم مع شبكة "أريج"
رياضة: نتيجة قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي
أخبار: 197 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع بدء لقاح كورونا
أخبار: الصحة العالمية تكشف سبباً جديداً لانتشار كورونا
علوم وتقنية: 5 إنذارات مبكرة تنبهك إلى "السكري"
عربي ودولي: إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 72.6 مليونا
أخبار: الشوافي يحذر: موجة برد تضرب المرتفعات الجبلية
أخبار: وصول طائرتي شحن أممية إلى مطار صنعاء
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة على الحبيشي
أخبار: تصعيد متواصل بالحديدة وغارات على المحافظات
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020