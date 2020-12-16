الأربعاء, 16-ديسمبر-2020 الساعة: 02:14 ص - آخر تحديث: 01:12 ص (12: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
رئيس المؤتمر ومواجهة حملات التضليل بالأخلاق والانشغال بقضايا أهم
المؤتمرنت - المحرر السياسي
قراءة‮ ‬تحليلية‮ ‬لمضامين‮ ‬بيان‮ ‬المؤتمر‮ ‬في‮ ‬ذكرى‮ ‬الاستقلال‮ ‬الـ53
أحمد الزبيري
الظّاهرة الترامبيَّة المتوحّشة إحدى علامات أزمة النّظام الرأسماليّ "الحُر"
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
أمين عام المؤتمر يكتب: الثلاثون‮ ‬من‮ ‬نوفمبر‮ ‬أمل‮ ‬لن‮ ‬ينطفئ‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ محسن
معهد الميثاق.. وآفاق نشاطه المستقبلي
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
فلسطين ‬في‮ ‬فكر‮ ‬المؤتمر‮ ‬وضمير‮ ‬أبوراس‮
توفيق الشرعبي
الثورة‮.. ‬تكبيرة‮ ‬الصبح‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
سبتمبر‮ ‬الثورة‮.. ‬العنفوان‮ ‬الذي‮ ‬لن‮ ‬يموت‮ ‬
فاطمة‮ ‬الخطري
26 سبتمبر.. ثورة على الظلام والتخلف وميلاد فجر النور نحو المستقبل
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف عبدالله
شكراً.. هكـذا يكون الوفاء..
بقلم الدكتـور/ عصام حسين العابد
المؤتمر‮.. ‬المسيرة‮ ‬والموقف
د. ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮
المؤتمر‮: ‬تفرُّد‮ ‬التجربة‮ ‬وتجاوز‮ ‬التحديات‮ ‬وأمل‮ ‬المستقبل‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - تعتبر السكتة القلبية المفاجئة سببا شائعا للوفاة في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفيها يتوقف القلب بشكل مفاجئ نتيجة مشكلة في النظام الكهربائي له

احذرها.. 5 أمور تزيد خطر الإصابة بالسكتة القلبية

المؤتمرنت -
احذرها.. 5 أمور تزيد خطر الإصابة بالسكتة القلبية
تعتبر السكتة القلبية المفاجئة سببا شائعا للوفاة في الولايات المتحدة ودول أخرى، وفيها يتوقف القلب بشكل مفاجئ نتيجة مشكلة في النظام الكهربائي له.

وكشف تقرير لموقع "كليفلاند كلينيك"، أن هذه المشكلة تقتل تقريبا 95% من المصابين بها، ومع ذلك، يمكن نجاتهم إذا تلقوا المساعدة السريعة.

ويقول طبيب القلب بروس ويلكوف، وهو خبير في اضطرابات نظم القلب، إن "نحو 5% فقط من أولئك الذين يعانون من السكتة القلبية المفاجئة يبقون على قيد الحياة لفترة كافية للوصول إلى المستشفى أحياء ثم الخروج من المستشفى".

كما أضاف "ربما كانوا بمفردهم أو مع شخص لا يعرف الإنعاش القلبي الرئوي، أو لم يتصلوا بالطوارئ. أو لم يتمكن فريق الطوارئ من الوصول إلى هناك في غضون 10 دقائق مطلوبة لمنع الموت الدماغي".

وفي السكتة القلبية المفاجئة، يعمل القلب عادة بطريقة مشوشة وغير منظمة، وتتوقف الدورة الدموية، ولا يصل الدم إلى الرئتين أو الدماغ، ثم يفقد الناس الوعي فجأة، ولا يستجيبون، ويتوقفون عن التنفس ولا ينبضون.

ويؤكد الدكتور ويلكوف أنه "لا أحد يستطيع تحمل هذا لأكثر من أربع أو خمس ثوان دون فقدان الوعي".

وهناك 5 أمور تزيد خطر الإصابة بالسكتة القلبية وهي كالتالي:

1- التندب
يمكن أن تُعزى مشكلات النظم في كثير من الأحيان إلى عضلة القلب المتندبة، حيث يتسبب في تشوش وتفتت الإشارات الكهربائية للقلب".

أما الأسباب الأكثر شيوعا هي مرض الشريان التاجي واعتلال عضلة القلب، كما تؤثر النوبات القلبية على عضلة القلب، مما يتسبب في موت الأنسجة وتندب.

ويمكن أيضا للعدوى الفيروسية والوراثة أو أمراض المناعة الذاتية والسمية الكيميائية أن تتلف عضلة القلب وتندبها.

2- انخفاض أداء الجزء المقذوف

إذا كان الشخص يعاني من قصور في القلب مع جزء مقذوف (الجزء المقذوف للبطين الأيسر) يعمل بكفاءة بنسبة 35% أو أقل، فلن يتمكن القلب من ضخ الدم الكافي مع كل نبضة. هذا يعطل نظم القلب ويزيد من خطر الموت القلبي المفاجئ.

ويعتبر وضع مزيل الرجفان القلبي القابل للزرع، يمكنه إنقاذ الشخص من نوبات نظم القلب السريعة وغير المنتظمة، ويطيل الحياة ويتيح له العودة إلى الحياة الطبيعية.

3- الوراثة
إذا توفي قريب من الدرجة الأولى - أحد الوالدين أو الأشقاء - في سن صغيرة لأسباب غير معروفة، فإن خطر الموت المبكر والمفاجئ يكون أعلى أيضا (غالبا ما تكون السكتة القلبية المفاجئة هي السبب في هذه الحالات).

4- التدخين
يزيد التدخين بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت القلبي المفاجئ.

ويقول الدكتور ويلكوف: "عندما نضع أجهزة مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة في أجسام المدخنين، نجد أنهم بحاجة إلى مزيد من الصدمات من الأجهزة، مما يعني أنهم يواجهون المزيد من الأحداث القلبية".

5- قصور القلب
يقول خبير اضطرابات نظم القلب: "إذا كنت تعاني من أعراض قصور القلب، مثل ضيق في التنفس وعدم تحمل التمارين الرياضية، مع أو بدون انخفاض الجزء المقذوف، فأنت بحاجة إلى دواء".

الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات المستقبل "بيتا"، ستمنع القلب من العمل بجهد كبير، وتحسن وظيفته وتقلل من خطر الإصابة بتوقف القلب المفاجئ.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: هدف قاتل يمنح وولفرهامبتون نقاط تشيلسي
رياضة: سيتي يواصل عروضه الباهتة ويتعادل مع وست
رياضة: سون يتوج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم
عربي ودولي: بيل غيتس: هناك وباء آخر قادم في المستقبل
رياضة: توتنهام "مورينيو" يبهر يورغن كلوب
فنون ومنوعات: قتل رجل و8 نساء.. إعدام "سفاح تويتر"
علوم وتقنية: 12 علاجاً منزلياً فعالاً لتورم القدمين
اقتصاد: تفشي الجائحة يرفع سعر الذهب
علوم وتقنية: تفاحة واحدة في اليوم تغنيك عن الطبيب
مجتمع مدني: هذه الفئات غير مسموح لها بتلقي لقاح كورونا
عربي ودولي: إصابات كورونا عالميًا تتجاوز 73 مليون
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 195 خرقاً لوقف النار بالحديدة
أخبار: النواب يستمع إلى تقرير بشأن أراضي الدولة والأوقاف
عربي ودولي: العالم يتنفّس الصعداء مع بدء التطعيم ضد «كورونا»
أخبار: اكثر المناطق شديدة البرودة في اليمن
أخبار: الامين العام يواسي آل باكر وآل ظافر
فنون ومنوعات: اشترى 160 تذكرة يانصيب.. وفاز 160 مرة
أخبار: دراسة: كورونا ينتشر في أنسجة العين بعد الوفاة
عربي ودولي: إغلاق ميناء جدة السعودي من قبل بريطانيا
محافظات: إغلاق 7 محلات تجارية في صنعاء
أخبار: دراسة: 5 جينات تهدد حياة المصابين بكورونا
عربي ودولي: الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على تركيا
أخبار: فحوصات المغتربين بمستشفى آزال في لقاء لجنة برلمانية بوزارة الصحة
رياضة: قرعة دوري الأبطال: مواجهة نارية لبرشلونة
ثقافة: "يمان" توقع مذكرة تفاهم مع شبكة "أريج"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020