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أخبار
المؤتمر نت - أدنى درجات حرارة تم تسجيلها اليوم بلغت 0.5 في ذمار و 0.8 في صنعاء، درجة واحدة في عمران، و 7 في السدة، 7.1 في سيئون و7.8 في إب

تحذيرات من صدمات البرد الشديد في 6 محافظات

المؤتمرنت -
تحذيرات من صدمات البرد الشديد في 6 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تظل الأجواء باردة إلى شديدة البرودة وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة الصغرى في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستظل باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع.

وأشار إلى احتمال تكون الصقيع على الرغم من الارتفاع الطفيف المتوقع في درجات الحرارة الصغرى على الأجزاء المرتفعة في تلك المحافظات خلال ساعات الليل والصباح الباكر .

و ستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت، مأرب والجوف والصحارى .

كما توقع المركز اشتداد الرياح على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب حيث قد تصل إلى أكثر من 24 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وحث المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر على أخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة.

ودعا المزارعين رعاة المواشي والنحالين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من آثار البرد الشديد.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز الصيادين ومرتادي البحر من ارتفاع الموج واضطراب البحر في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات حرارة تم تسجيلها اليوم بلغت 0.5 في ذمار و 0.8 في صنعاء، درجة واحدة في عمران، و 7 في السدة، 7.1 في سيئون و7.8 في إب








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